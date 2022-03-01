تركيا تختبر حاملة طائراتها المحلية الصنع

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية عن بدء مرحلة جديدة من اختبارات سفينة الإنزال المتعددة المهام الحاملة للطائرات التي طورتها تركيا بقدرات محلية.

وجاء في منشور على الموقع "غادرت مؤخرا سفينة الإنزال التركية الصنع الحاملة للطائرات (أناضول) حوض بناء السفن Sedef Shipbuilding Inc في اسطنبول متوجهة إلى بحر مرمرة لتخضع لاختبارات بحرية".

وأشار الموقع إلى أن تركيا بدأت العمل على مشروع تطوير السفينة المذكورة ربيع 2016، ووضعت العارضة الأساسية لهيكلها عام 2018، وفي أبريل العام الذي تلاه اندلع حريق في هيكلها ما تسبب بتأجيل مواعيد بنائها وتسليمها لسلاح البحرية التركي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اختبارها لتسلم وتبدأ مهامها في الجيش مع نهاية العام الجاري.

وتعتبر هذه السفينة نسخة معدلة عن سفينة "خوان كارلوس" الحاملة للطائرات التي طورتها شركة Navantia لصالح الجيش الإسباني، وكانت تركيا تخطط لاستخدامها كحاملة طائرات خفيفة لتعمل مع مقاتلات الجيل الخامس F-35B، لكن استلام هذه الطائرات تعثر إثر خلافات تركية أمريكية.

إقرأ المزيد

وبإمكان السفينة حمل 12 مروحية متوسطة الحجم أو 8 مروحيات كبيرة إضافة إلى 4 قوارب إنزال من فئة LCM أو قاربي LCAC يعملان بالوسادة الهوائية.

وتضم منظومة تسليحها مدافع من عيار 20 ملم، ومدافع رشاشة من عيار 25 ملم، ومنظومات RAM الصاروخية المضادة للاهداف الجوية، كما يخطط تزويدها بطائرات وغواصات مسيرة، ومروحيات AS-532 المتعددة المهام ومروحيات S-70B المضادة للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا