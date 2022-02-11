مجلة أمريكية: "سو-30" تتفوق على "إف-15"

قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إن المقاتلة الروسية "سو-30" تصلح تماما للعب دور مقاتلة الجيل "4+" المتقدمة والراقية في الأسواق العالمية.

وأشارت المجلة في مقالتها، إلى أن "سو-30" باتت نموذج التصدير الأكثر شعبية في أربع قارات، متجاوزة طائرة "إف-15" الأمريكية. ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى أن هذه الطائرة الحربية الروسية مزودة بمنظومة توجيه جو-أرض وبأسلحة مضادة للسفن تعتبر الأكثر دقة في العالم.

ونوهت المقالة، بأن الطائرة الأمريكية F-15 Eagle تمتلك قدرات مماثلة لتلك الموجودة في "سو-30" في عدد من المجالات، لكنها أقل قدرة على المناورة ولا تمتلك نظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء وكذلك الأسلحة الموجودة على المقاتلة الروسية.

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ومن بين الأسباب الأخرى لشعبية المقاتلة الروسية، وفقا للمقالة، سعرها الجذاب وكذلك المجموعة الواسعة من نماذجها المختلفة التي تلبي المطالب المتعددة للزبائن الأجانب.

ويشار إلى أن "سو-30" (وفقا لتصنيف الناتوFlanker-C -) - مقاتلة سوفيتية / روسية من الجيل "4+"، متعددة الأدوار بمقعدين مخصصة لتحقيق التفوق الجوي. وهي مصممة لتدمير الأهداف الجوية ليلا ونهارا في الظروف الجوية البسيطة والصعبة، وكذلك لمهاجمة مختلف الأهداف على الأرض وفي البحار.

المصدر: نوفوستي