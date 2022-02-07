مقاتلة "سو-30" المطوّرة تجري دوريات على حدود بيلاروس
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 30 أس إم" الروسية المطورة قامت بدوريات على حدود بيلاروس، كجزء من اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد.
وجاء في بيان الوزارة إن " قامت مقاتلات سو 30 إم إس، كجزء من اختبار لقوات الاستجابة لدولة الاتحاد، بإجراء دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروس".
وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات مختلفة.
وخلال الدورية، تم أيضا وضع عناصر للمناورة.
المصدر: نوفوستي
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