مقاتلة "سو-30" المطوّرة تجري دوريات على حدود بيلاروس

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 30 أس إم" الروسية المطورة قامت بدوريات على حدود بيلاروس، كجزء من اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد.

وجاء في بيان الوزارة إن " قامت مقاتلات سو 30 إم إس، كجزء من اختبار لقوات الاستجابة لدولة الاتحاد، بإجراء دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروس".

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وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات مختلفة.

وخلال الدورية، تم أيضا وضع عناصر للمناورة.

المصدر: نوفوستي