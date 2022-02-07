 
مباشر

مقاتلة "سو-30" المطوّرة تجري دوريات على حدود بيلاروس

أخبار روسيا

مقاتلة
Sputnik
مقاتلة سو 30 إم إس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc5a

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 30 أس إم" الروسية المطورة قامت بدوريات على حدود بيلاروس، كجزء من اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد.

وجاء في بيان الوزارة إن " قامت مقاتلات سو 30 إم إس، كجزء من اختبار لقوات الاستجابة لدولة الاتحاد، بإجراء دوريات مشتركة على حدود دولة بيلاروس".

إقرأ المزيد
شويغو: الجهود الرامية لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة بين روسيا وبيلاروس تؤتي ثمارها
شويغو: الجهود الرامية لإنشاء منظومة دفاعية متكاملة بين روسيا وبيلاروس تؤتي ثمارها

وبحسب وزارة الدفاع، تمت الرحلة على ارتفاع حوالي 8 آلاف متر وبسرعة حوالي 750 كيلومترا في الساعة في تشكيلات قتالية على مسافات مختلفة.

وخلال الدورية، تم أيضا وضع عناصر للمناورة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا