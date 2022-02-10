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مصدر: طائرة A-100 ""Premier تنفذ أول رحلة برادار عامل

العلوم والتكنولوجيا

مصدر: طائرة A-100
Rostec
الطائرة Premier
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حققت طائرة A-100 ""Premier الروسية الجديدة، في يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، أول تحليق برادار عامل، في إطار برنامج الاختبارات الجارية مع تشغيل محطة الرادار .

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ويشير مصدر مطلع في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن آخر إقلاع للطائرة كان في شهر فبراير عام 2019 . وكانت تلك أول رحلة لنموذج الطائرة في إطار برنامج الاختبارات الأولية. وفي يوم الأربعاء 9 فبراير حققت أول رحلة مع تشغيل جميع معدات وأجهزة محطة الرادار.

وهذه الطائرة هي عبارة عن مجمع راداري طائر يتناسب مع ظهور جيل جديد من الطائرات المقاتلة. يمتاز هذا المجمع بإمكانيات وقدرات تفوق نظائره المحلية والأجنبية بما فيها طائرة أواكس الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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