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ابتكار سعودي للإنقاذ من السقوط في الآبار الارتوازية (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار سعودي للإنقاذ من السقوط في الآبار الارتوازية (فيديو)
الإخبارية
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بعد أن أثرت وفاة الطفل المغربي ريان في العالم العربي، كشف المبتكر السعودي، عبد العزيز جلخف، عن تفاصيل اختراعه الجديد للإنقاذ من السقوط في الآبار الارتوازية.

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وفي مقابلة مع برنامج "الراصد"، أوضح عبد العزيز جلخف قائلا: "تجهيز الجهاز بالكامل للعمل، يحتاج إلى 13 دقيقة، وعملية الإنقاذ الفعلي، وأنا مثلت الفكرة في بئر بعمق 30 مترا، وتمت عملية الانتشال خلال 9 دقائق".

وأضاف: "خلال هذه التجربة تم استخدام دمية بوزن 30 كيلوغراما"، لافتا إلى أنه "أجرى هذه التجربة شهر ونصف، وأن هنالك عوامل أخرى لمدة عملية الإنقاذ، حيث أن لكل بئر وضعا محددا، ولكن في المجمل تتم عملية الإنقاذ في وقت قصير جدا، مقارنة بعمليات الإنقاذ العادية".

المصدر: "الإخبارية"

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