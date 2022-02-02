طلاب الكلية العسكرية العراقية يدرسون دبابة "تي - 90" الروسية

التحقت دفعة من الضباط العراقيين بكلية المدرعات العراقية بعد أن أنهوا الكلية العسكرية.

وسيدرس 107 ضباط منهم في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2022 المدرعات التي تتوفر حاليا في حوزة الجيش العراقي، بما في ذلك دبابات "تي – 90 إس" وعربات "بي إم بي – 3 إم" الحديثة روسية الصنع.

وتعتبر تلك المعدات الحربية من أحدث المدرعات ضمن النماذج العسكرية التي يمتلكها الجيش العراقي في الوقت الراهن.

وقد أدخلت دراسة الدبابة وعربة "بي إم بي" الروسيتين في المناهج الدراسية للكلية. ومن المعلوم أن القيادة كلية المدرعات قد تسلمت بعض الأجهزة والمعدات المخصصة لتدريب الأفراد على قيادة "تي – 90" و"بي إم بي – 3" وإطلاق الصواريخ الموجهة منها واستخدام أسلحة أخرى بصورة خاصة.

يذكر أن "تي – 90" و"بي إم بي – 3" تخدم في الوقت الراهن في وحدات فرقة المدرعات التاسعة العراقية التي تعد من أحدث الفرق في الجيش العراقي.

جدير بالذكر أن دبابات "تي – 55" و"تي – 72 إم" ومدرعات بي إم بي – 1" و"بي إم بي – 2" والناقلات المدرعة الخفيفة "إم تي – إل بي" التي اشتراها نظام صدام حسين من الاتحاد السوفيتي وبلدان معاهدة وارسو لا تزال تخدم في القوات المسلحة العراقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا