إسبانيا تحدّث سفنا عسكرية للنرويج

حصلت شركة Navantia الإسبانية على عقود لتحديث فرقاطات تابعة لسلاح البحرية النرويجي.

وتبعا لموقع Naval News فإن الشركة الإسبانية ستتولى إصلاح وتحديث فرقاطات عسكرية من نوع Fridtjof Nansen كانت قد صنعتها لصالح سلاح البحرية النرويجي في بداية القرن الحالي.

ومن المفترض أن يقوم المختصون في Navantia بإجراء تعديلات على العديد من أجزاء ومنظومات الفرقاطات، وتفقد المعدات التي قام بصيانتها الخبراء النرويجيون في هذه السفن خلال السنوات الماضية.

وتعتبر فرقاطات Fridtjof Nansen القوة الضاربة الرئيسة في سلاح البحرية النرويجي، وتسلمت أوسلو 5 سفن من هذه الفئة ما بين عامي 2006 و2011.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 132 مترا، وعرضها 16.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5300 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 26 عقدة بحرية وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

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وتشمل منظومة تسليحها صواريخ NSM المضادة للسفن البعيدة المدى، وصواريخ من نوع Mk.41، ومدافع من عيار 76 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا