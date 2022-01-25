سلاح البحرية الباكستاني يحصل على فرقاطة قتالية متطورة

ذكر موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الباكستاني ضم إلى آلياته مؤخرا سفينة قتالية جديدة تم تصنيعها في الصين.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يوم الاثنين 24 يناير الجاري أقيمت في كاراتشي احتفالية رسمية خصصت لانضمام سفينة جديدة من فئة Type-054A/P إلى سلاح البحرية الباكستاني، هذه السفينة تم تطويرها في إحدى أحواض بناء السفن التابعة لشركة Hudong-Zhonghua الصينية".

وأوضح المنشور أن الصين وباكستان كانتا قد وقعتا عام 2017 عقودا لتطوير 4 فرقاطات قتالية من فئة Type-054A/P لصالح الجيش الباكستاني لتصنع السفن الأربع في الصين، وبعدها بعام وقعتا عقودا إضافية لتطوير سفينتين أخريين، وجرى تطوير أول سفينة من السفن الـ 6 في الصين، وأنزلت إلى المياه في أغسطس 2020، وبعد 14 شهرا تقريبا تم تسليمها لسلاح البحرية الباكستاني.

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وفي يناير العام الماضي أنزلت الصين إلى المياه أيضا ثاني سفينة طورتها في إطار العقود الموقعة مع باكستان، ويتوقع أن تسلّم هذه السفينة للجيش الباكستاني قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتعد السفن المذكورة نسخا معدلة عن سفن Type-054A التي تعمل في سلاح البحرية الصيني، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 134 مترا، وعرضها 16 م، كما تسلحت كل واحدة بـ 32 حجرة لإطلاق صواريخ HQ-16 المضادة للأهداف الجوية، ومنصتين لإطلاق صواريخ C-803 المضادة للسفن، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا