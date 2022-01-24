بلغاريا ترفد أسطولها البحري بغواصات جديدة

ذكرت صحيفة Euroaktiv أن بلغاريا تسعى للحصول على غواصات حربية جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات البلغارية كانت قد درست العام الماضي إمكانية شراء غواصة جديدة لجيش البلاد، لكن الخطط تغيرت وتقرر شراء غواصتين بدل الواحدة.

وحول الموضوع قال وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانييف: "نتفاوض حاليا مع إحدى الدول لشراء غواصات جديدة لسلاح البحرية في جيشنا، لدينا إمكانية لتأمين الأموال لهذا الغرض من ميزانية الدولة.. الغواصات التي نسعى لاقتنائها قد لا تكون جديدة كليا، لكنها ستكون في حالة فنية جيدة".

وتعتبر معظم القطع العاملة في سلاح البحرية البلغاري حاليا قديمة نوعا ما والعديد منها من طوّر الحقبة السوفيتية، بما في ذلك غواصات "روميو" العاملة بالديزل والكهرباء التي سلّمت إلى بلغاريا ما بين عامي 1957 و1961.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "روميو" 76.6 م، وعرضها 6.7 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1830 طنا، ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 13 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وأجهزة سونار من نوع Arktika-M و MG-15.

المصدر: سلاح روسيا