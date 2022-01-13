الجيش الروسي ينشر فيديو لتحليق أول قاذفة استراتيجية أنتجت في روسيا على دفعات
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتحليق أول قاذفة " تو-160 إم" فوق الصوتية التي تم تصنيعها وإنتاجها في روسيا.
وأظهر الفيديو إقلاع الطائرة وقيامها بمناورات جوية وهبوطها.
يذكر أن بقية الطائرات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من طراز "تو – 160 إم" في حوزة القوات الجو - فضائية" صنعت في العهد السوفيتي.
وحلّقت الطائرة على ارتفاع 600 متر واستغرق التحليق نحو 30 دقيقة.
وأوضح مدير عام شركة الطائرات الموحدة ، يوري سليوسار، أن القاذفة الاستراتيجية تتكون بنسبة 80% من قطع الغيار المحدّثة على الرغم من احتفاظها بمظهرها الخارجي الكلاسيكي.
جدير بالذكر أن برنامج إنتاج "تو- 160 إم" المطورة تم تفعيله بقرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعاد ، يوري سليوسار، إلى الأذهان أنه تم ترقيم كل وثائق التصميم، كما تمت استعادة تكنولوجيا لحام قطع الغيار المصنوعة من التيتانيوم وتكنولوجيا تصنيع هيكل الطائرة.
المصدر: نوفوستي
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