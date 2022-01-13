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الجيش الروسي ينشر فيديو لتحليق أول قاذفة استراتيجية أنتجت في روسيا على دفعات

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي ينشر فيديو لتحليق أول قاذفة استراتيجية أنتجت في روسيا على دفعات
aviastat.ru
صورة أرشيفية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتحليق أول قاذفة " تو-160 إم" فوق الصوتية التي تم تصنيعها وإنتاجها في روسيا.

وأظهر الفيديو إقلاع الطائرة وقيامها بمناورات جوية وهبوطها.

يذكر أن بقية الطائرات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ من طراز "تو – 160 إم" في حوزة القوات الجو - فضائية" صنعت في العهد السوفيتي.

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 وحلّقت الطائرة على ارتفاع 600 متر واستغرق التحليق نحو 30 دقيقة.

وأوضح  مدير عام شركة الطائرات الموحدة ، يوري سليوسار،  أن القاذفة الاستراتيجية تتكون بنسبة 80% من  قطع الغيار المحدّثة على الرغم من احتفاظها بمظهرها الخارجي الكلاسيكي.

جدير بالذكر أن برنامج إنتاج "تو- 160 إم" المطورة تم تفعيله بقرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعاد ، يوري سليوسار، إلى الأذهان أنه تم ترقيم كل وثائق التصميم، كما تمت استعادة تكنولوجيا لحام قطع الغيار المصنوعة من التيتانيوم وتكنولوجيا تصنيع  هيكل الطائرة.

المصدر: نوفوستي

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