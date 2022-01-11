مقاتلة "سو-30" المطوّرة تبدأ الخدمة في الجيش الروسي عام 2023

تخضع مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية في الوقت الراهن للاختبارات الجوية مزوّدة بمحرك" آل – 41 إف-1 إس" الجديد.

ويخطط لإنهائها بحلول عام 2023.

صرح بذلك مصدر لوكالة "إنترفاكس" في صناعة الطائرات الروسية، مضيفا أن المحرك المذكور ينصب كذلك في مقاتلات "سو – 35" الروسية. كما يتم تزويد المقاتلة المطوّرة بأسلحة حديثة ستزيد إلى حد بعيد من إمكانات الطائرة القتالية.

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يذكر أن مقاتلة "سو-30 إس إم" الثقيلة التي تتميز بقدرة فائقة على المناورة دخلت عام 2013 الخدمة في القوات الجو – فضائية الروسية. وإنها تعد من أكثر الطائرات الحربية الروسية استخداما، مع العلم أن عددها في الجيش الروسي والبحرية بلغ 100 مقاتلة. ولا تستطيع "سو – 30 إس إم" خوض معارك جوية من أجل السيطرة في الجو فحسب بل وتلعب دور طائرة القيادة التي توجه طائرات أخرى إلى الأهداف المعادية.

جدير بالذكر أن قوة دفع محرك المقاتلة ارتفعت بنسبة 20%، مقارنة بمحركات سابقة. كما ازداد عمر الطائرة بمقدار 4 أضعاف (4000 ساعة مقابل 1000 ساعة سابقا). وصار المحرك يستهلك كمية أقل من الوقود. أما نظام الإشعال العامل بالبلازما فيضمن إمكانية الإقلاع من دون استخدام الأكسجين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا