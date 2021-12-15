دراسة: مقاتلة "سو-27/ 30 الروسية الثانية من حيث شعبيتها في العالم

شغلت المقاتلات الروسية متعددة المهام من أسرة "سو- 27 /30 المرتبة الثانية في العالم من حيث شعبيتها.

جاء ذلك في تقرير World Air Forces 2022 الذي أعدته مجلة Flight Global الأمريكية.

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ووفقا للدراسة التي أجرتها المجلة فإن جيوش العالم لا تزال تستخدم نحو ألف مقاتلة من أسرة "سو- 27/30 التي يشكل عددها في الأسطول العالمي للطائرات الحربية نسبة 7%. وتشغل مقاتلات "إف – 16" الأمريكية المرتبة الأولى في هذا التصنيف (نسبة 15% بـ2248 مقاتلة).

أما عدد مقاتلات "ميغ – 29" (822 طائرة) فتشكل نسبة 6% وبعدها قاذفات "سو – 25" بنسبة 3% (474 طائرة).

وأعادت المجلة إلى الأذهان أن الأسطول العالمي للطائرات الحربية يتضمن في الوقت الراهن 14713 طائرة حربية.

وتمتلك روسيا في الوقت الراهن 4173 طائرة ومروحية حربية، ما يشكل نسبة 8% من إجمالي الطائرات والمروحيات الحربية في العالم. أما الجيش الأمريكي فيمتلك 13246 طائرة ومروحية حربية (نسبة 25%). وبعدهما الصين بـ3285 طائرة ومروحية حربية (6%) ومن ثم الهند وكوريا الجنوبية.

المصدر: تاس