الصين تنزل إلى المياه 3 سفن عسكرية جديدة

أعلن موقع Naval News أن الصين أنزلت إلى المياه مؤخرا 3 سفن عسكرية جديدة بنتها لصالح جيشها وجيوش دول أخرى.

وجاء في مقال نشره الموقع "شهد حوض بناء السفن Hudong Zhonghua الصيني مؤخرا إنزال 3 سفن عسكرية جديدة، سفينة من فئة Type-054A طورت لصالح الجيش الصيني، وسفينة أخرى من فئة Type 054A/P طورت لصالح الباكستان، وسفينة من فئة Type-071E مخصصة لسلاح البحرية التايلاندي".

وأشار الموقع إلى أن الجيش الصيني بدأ باستلام سفن Type-054A منذ العام 2008، ومنذ ذلك الحين أنزلت إلى المياه 34 سفينة من هذا النوع.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-054A نحو 140 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4270 طنا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 165 شخصا، وقطع 8000 ميل بحري في كل مهمة.

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وجهزت هذه السفن بأربع منظومات لإطلاق صواريخ YJ-83, 76 المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومنظومات لإطلاق صواريخ HQ-16 المضادة للأهداف الجوية، و4 رشاشات من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا