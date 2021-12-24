سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة قتالية متطورة

ذكر موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلّم مؤخرا سفينة قتالية متطورة فريدة التصميم.

وجاء في مقال نشره الموقع "سلّمت شركة Austal USA سلاح البحرية الأمريكي سفينة قتالية جديدة من فئة Independence ، وهي ثاني سفينة من هذا النوع تسلم للجيش الأمريكي هذا العام.

وتصنع الولايات المتحدة سفن Independence لتعمل كسفن دوريات، وكسفن دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفن قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 127.4 م، وعرضها 31.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2784 طنا، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 47 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 40 شخصا إضافة إلى 35 جندي إضافي، وقطع مسافة 4300 ميل بحري في كل مهمة.

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وسلّحت هذه السفن بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8..

المصدر: سلاح روسيا