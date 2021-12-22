شركة S7 الروسية للطيران تنفذ أول رحلة جوية باستخدام الوقود البيئي البديل

قامت شركة S7 الروسية للطيران بأول رحلة جوية لها باستخدام وقود بديل.

وأقلعت الطائرة التابعة للشركة من مطار مصنع "إيرباص" في تولوز حيث تم تزويدها بوقود يضم مزيج SAF البيئي، وبلغت حصة الوقود الحيوي في الخليط 10٪.

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وقال مراسل وكالة "تاس" إن الطائرة هبطت بنجاح في مطار "دوموديدوفو" بضواحي موسكو.

يذكر أن شركة S7 Airlines تسلمت في 22 ديسمبر الطائرة الـ37 المطوّرة من أسرة NEO. وأقلعت الطائرة من مصنع "إيرباص" في تولوز مزوّدة بمزيج SAF الذي يتضمن المركبات العضوية ووقود الطائرات الكلاسيكي.

لكن حتى هذه الكمية قللت من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في هذه الرحلة الجوية بنسبة 7٪ (بنحو 1.7 طن)، وقال ناطق باسم شركة الطيران الروسية إن إجمالي استخدام وقود SAF البيئي في العالم لا يزيد حاليا عن 0.03٪.

وأشار الناطق إلى أن الهدف الاستراتيجي لشركة S7 هو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد أعلن عدد من الشركات الروسية، بما في ذلك Aeroflot و S7 ، عن تشكيل تحالف SAF الأوراسي. ويتمثل أحد أهداف التحالف في بدء تحقيق رحلات جوية تعتمد وقود SAF البيئي في روسيا بعد عام 2024.

وقالت مدير عام شركة S7 Group ، تاتيانا فيليفا، إن "هذه هي فرصة لنا لإثبات أن مثل هذه الرحلات حقيقية وأنها مستقبل النقل الجوي البيئي. ومن الضروري تطوير إطار قانوني يسمح لـSAF بالحصول على شهادة في روسيا واستخدامها في الرحلات المنتظمة. وأننا مستعدون للقيام بدور نشط في هذه العملية. وبالطبع، نأمل بأن يتمكن شركاؤنا في قطاع الوقود من تنظيم إنتاج الوقود البيئي على المدى المتوسط".

وأشار رئيس فرع شركة "إيرباص" في روسيا، جوليان فرانيات، إلى أن طائرات "إيرباص "مُرخصة لتنفيذ 50٪ من رحلاتها الجوية بوقود SAF البيئي وأضاف أن هذا االمؤشر سيرتفع إلى 100٪ بنهاية العقد الجاري.

وقال، فرانيات إن شركة "إيرباص" نفذت أكثر من 75 رحلة تجارية باستخدام وقود SAF البيئي، وهناك عدد من شركات الطيران في العالم تستخدم بالفعل هذا الوقود للقيام برحلات جوية تجارية.

المصدر: تاس