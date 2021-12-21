مدمرة صاروخية جديدة تنضم لسلاح البحرية الهندي

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الهندي يستعد لاستلام مدمرة صاروخية حديثة محلية الصنع.

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "بدأت مؤخرا مرحلة تجارب الحركة لسفينة Mormugao القتالية، وهي ثاني مدمرة من أصل أربع من فئة - P15B Visakhapatnam يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية في الجيش الهندي".

وأشار الموقع إلى أن الهند بدأت بتطوير هذه السفينة في مصنع Mazagon Dock Shipbuilders Ltd في مومباي عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في سبتمبر 2016، وبعد انتهاء جميع الاختبارات اللازمة من المفترض أن يتم تسليمها للجيش الهندي عام 2022.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن P15B نحو 163 مترا، وعرضها 17.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7300 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 76 ملم من تطوير مجموعة Leonardо الإيطالية، وصواريخ Barak-8 المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ Brahmos المضادة للسفن والأهداف البحرية، ورشاشات متوسطة وثقيلة، وقاذفات قنابل، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا