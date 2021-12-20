روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات البحرية لغواصة جديدة مطورة في إطار المشروع الحكومي 677 (لادا).

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "بدأ طاقم الغواصة الجديدة كرونشتات من فئة لادا مع المختصين من أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية للغواصة المذكورة، سيتم اختبار قدرات الغواصة على الحركة والمناورة بسرعات عالية في خليج فنلندا".

وخلال الاختبارات سيتحقق الخبراء من قدرات أنظمة التوجيه والملاحة الأساسية ومحركات الغواصة، كما سيتم اختبار أنظمة السونار ومنظومات الاتصال فيها، ويفترض أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة من الاختبارات قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وبدأت روسيا في تطوير هذه الغواصة عام 2005 في إطار المشروع الحكومي رقم 677 في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2018، وأشارت وسائل إعلام روسية حينها إلى أن الغواصة ستدخل في خدمة سلاح البحرية في البلاد عام 2022.

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وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا