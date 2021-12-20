التعمّق داخل الغرفة السرية لإمبراطور الصين الأول للكشف عن أسرار مخفية!

يمكن استخدام الأشعة الكونية لمسح قبر مختوم للإمبراطور الأول للصين - يشاع منذ فترة طويلة أنه يحتوي على أفخاخ قاتلة وخريطة قديمة مع أنهار الزئبق السائل.

ودفن القبر تحت تل هرمي يبلغ ارتفاعه 249 قدما، ويقع داخل مقبرة في منطقة لينتونغ في شيان، ويشتهر بحراستها من قبل جيش الطين. ووجد الجنود بالآلاف إلى شرق القبر، كما لو كان لحماية تشين شي هوانغ في الموت من الولايات الشرقية التي غزاها في الحياة، فقد رسم كل تمثال بألوان زاهية في يوم من الأيام.

ومع ذلك، فإن التعرض لهواء شيان الجاف قبل وضع تقنيات الحفظ المناسبة يعني أن معظم ألوان الجنود تلاشت بعد الشفاء.

ولهذا السبب، كان المسؤولون الصينيون مترددين منذ فترة طويلة في السماح باكتشاف القبر نفسه حتى يتمكنوا من ضمان الحفاظ على أي قطع أثرية بداخله.

ومع ذلك، ستشهد المقترحات الجديدة وضع كاشفات الجسيمات دون الذرية تحت قبر يبلغ عمره 2229 عاما لرسم تخطيط الهيكل في ثلاثة أبعاد.

ونجح تشين شي هوانغ (259-210 قبل الميلاد) في غزو وتوحيد الصين بأكملها في عام 221 قبل الميلاد، ما أدى إلى إنشاء إمبراطورية استمرت حوالي ألفي عام.

For more than 2,000 years, the secrets of the mausoleum China’s first emperor were guarded by his Terracotta Army.



Thanks to cutting-edge cosmic ray technology, archaeologists could soon discover what treasures were buried alongside him https://t.co/0Dn6cKvnIH — The Times (@thetimes) December 16, 2021

وتشمل إنجازاته الأخرى بدء البناء بسور الصين العظيم، وإنشاء شبكة طرق وطنية وتوحيد الكتابة والوحدات.

واكتُشف موقع دفنه الفخم في عام 1974، وكان مصدر إلهام لكل من الأفلام وألعاب الفيديو، بما في ذلك الأقساط في كل من امتيازات The Mummy وIndiana Jones.

وعندما تتفاعل الأشعة الكونية عالية الطاقة القادمة من الفضاء مع الغلاف الجوي للأرض، فإنها تخلق وابلا من الجسيمات دون الذرية، بما في ذلك بعض الجسيمات التي تسمى "الميونات".

وتعمل تقنية المسح - "التصوير المقطعي بالميون" - مثل الأشعة السينية، حيث تقيس الكاشفات معدل امتصاص الميونات للمواد التي تمر من خلالها. ومثلما تمتص العظام نسبيا عددا أكبر من الأشعة السينية مقارنة باللحم لإحداث تباين في التصوير الشعاعي، فإن الأحجار والمعادن تمنع مرور المزيد من الميونات.

واستخدم النهج نفسه سابقا، في عام 2017، للكشف عن وجود غرفة مخفية سابقا بطول 98 قدما داخل الهرم الأكبر في الجيزة.

واقترحت تقنية مسح الميون من قبل الفيزيائية يوانوان ليو، من جامعة بكين Normal وزملائها، الذين يستخدمون الأشعة الكونية عادة لفحص المادة المظلمة في مختبر Jinping تحت الأرض الصيني، وهو أعمق منشأة للأشعة الكونية في العالم ودُفنت حوالي 3.7 أميال تحت مقاطعة سيتشوان.

وقال الفريق لصحيفة التايمز: "باعتبارها حضارة قديمة ذات تاريخ طويل، فإن الصين لديها عدد كبير من الآثار الثقافية التي تحتاج إلى بحث أثري".

وللكشف غير التدخلي عن البنية الداخلية لبعض القطع الأثرية الكبيرة مثل المقابر الإمبراطورية، فإن الأساليب الجيوفيزيائية التقليدية المستخدمة في علم الآثار لها قيود معينة.

وخلصوا إلى أن "تطبيق التصوير بامتصاص الميون في المجال الأثري يمكن أن يكون مكملا هاما للطرق الجيوفيزيائية التقليدية".

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ولوضع اقتراحهم على المحك، استخدمت المجموعة البيانات الأثرية والتاريخية الموجودة على الضريح لبناء نماذج لمجمع المقبرة.

ثم قاموا بدفنها في الأرض فوق كاشفين من الميون لإظهار أنه يمكنهم بالفعل تصوير الغرف في نماذجهم.

وقال الفريق إن "نتائج التصوير الأولية تثبت جدوى التصوير بامتصاص الميون للغرفة الموجودة تحت الأرض لضريح إمبراطور تشين الأول".

ومولت دراسات الجدوى من قبل الحكومة الصينية المركزية.

وبناء على اختباراتهم، خلص الفريق إلى أنه - لمسح القبر الواقعي - يجب وضع كاشفين من الميونات على الأقل، في مواقع مختلفة ضمن 328 قدما (100 متر) من سطح القبر.

ولسوء الحظ، فإن معظم الأساليب لها قيود تجعل من الصعب تطبيقها على الظروف الخاصة للضريح.

كما أن أجهزة الكشف عن شذوذ الجاذبية جيدة في اكتشاف التغيرات في الكثافة تحت الأرض - ولكن من السهل أن تتأثر بالاضطرابات البيئية ومداها يقتصر على منطقة صغيرة.

وفي الوقت نفسه، يعاني الرادار المخترق للأرض - وهو المفضل لدى علماء الجيوفيزياء الأثريين - من عمق محدود للغاية بحيث لا يكون ذا فائدة كبيرة هنا.

ونجحت هذه الدراسات في الكشف، مع ذلك، أن مجمعا تحت الأرض من نوع ما وحالة حفظ يمتد حوالي 98 قدما تحت التل الهرمي.

ويعتقد علماء الآثار أن هناك فرصة جيدة لأن الغرف الجوفية قد تظل سليمة. وبالتأكيد، لم يعثر على أي دليل على أن أصحاب الجرافات نجحوا في شق طريقهم إلى القبر.

وقال عالم الجيوفيزياء يانغ ديكون، من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شينزين - والذي لم يشارك في الدراسة الحالية - لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن الاقتراح الأخير لمسح قبر الإمبراطور كان ممكنا.

وعلق قائلا: "أصبحت أجهزة كشف الميون التي نبنيها ونستخدمها في العمل الميداني في الوقت الحاضر صغيرة جدا بحيث يمكن للطفل حملها".

ومع ذلك، حذر يانغ من أن نهج الأشعة الكونية لا يخلو من التحديات المحتملة - وأهمها أن الكواشف يجب أن توضع ماديا تحت مجمع الضريح دون الإضرار به أو القطع الأثرية الموجودة بداخله.

وأضاف أن الأمر يتطلب أيضا صبرا كبيرا. وعلى عكس تقنيات التصوير الأخرى، فإن التصوير المقطعي بالميون بعيد عن أن يكون فوريا، وستحتاج الكواشف إلى العمل حتى تحصل على عدد كاف من الجسيمات لتحليل ذي مغزى.

ونشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Acta Physica Sinica.

المصدر: ديلي ميل