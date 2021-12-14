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روسيا تزود غواصاتها النووية بالصواريخ المجنحة والصواريخ فرط الصوتية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تزود غواصاتها النووية بالصواريخ المجنحة والصواريخ فرط الصوتية
Sputnik alexandr galperin
صورة أرشيفية
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أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيحدّثون إحدى الغواصات النووية في الجيش لتكون قادرة على حمل صواريخ جديدة بعيدة المدى.

وتبعا للمصادر فإن "روسيا ستعمل على تحديث غواصة تشيليابينسك النووية من فئة 949А لتصبح شبيهة بغواصات المشروع الحكومي الروسي 949АМ، وبهذا ستصبح قادرة على حمل الصواريخ المجنحة الروسية الحديثة من نوع ـونيكس وكاليبر".

وأشارت المصادر إلى أن العمل على تحديث الغواصة المذكورة سيبدأ عام 2022، بعد أن ينتهي الخبراء من تحديث غواصة :"إيركوتسك" التي تنتمي لنفس الفئة، وسيتولى أعمال تحديثها وتعديلها مصنع "زفيزدا" الروسي لصناعة السفن والغواصات.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد أشار عام 2019 إلى أن الغواصة المذكورة بعد تحديثها لن تكون قادرة على إطلاق الصواريخ المجنحة البعيدة المدى فقط، بل ستجهز بمنصات لإطلاق الصواريخ الفرط صوتية الروسية من نوع "تسيركون".

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ويبلغ طول هذه الغواصة 154 مترا، وعرضها أكثر من 18 م، ومقدار إزاحتها  للمياه يعادل 24000 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية تحت الماء، والغوص إلى أعماق تصل إلى 600 م، وتضم منظومة تسليحها الأساسية منصات لإطلاق صواريخ "غرانيت" المجنحة الروسية، ومنصات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا

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