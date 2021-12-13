أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش يستعد لاستلام سفينة صاروخية حديثة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تم نقل سفينة تسيكلون الصاروخية الجديدة من نوع كاراكورت من مدينة نوفوروسيسك إلى أحد موانئ مدينة سيفوستوبل استعدادا لتسليمها لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "طاقم السفينة الذي يضم عسكريين وخبراء من أسطول البحر الأسود الروسي كان قد أجرى عدة مراحل من الاختبارات عليها، وخلالها تفحصوا معدات الطاقة ومعدات وأنظمة التوجيه، وأنظمة الاتصالات والرادارات، كما اختبروا أنظمة التسليح، واختبروا قدرات السفينة على العمل في الظروف الطارئة".

وتعتبر "تسيكلون" أول سفينة من فئة "كاراكورت" يتم تصنيعها في مصنع "زاليف" الروسي بمدينة كيرتش الروسية، ومن المفترض أن يبني المصنع سفينتين أخريين من هذه الفئة للجيش الروسي أيضا.

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ويبلغ طول هذه السفينة 60 مترا، وعرضها 10 أمتار، يمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح سفن "كاراكورت" بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا