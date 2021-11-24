مصر تبدأ في إنتاج مدافع كورية جنوبية ذاتية الحركة

ستنشئ مصر معملا لإنتاج مدافع К9 Thunder ذاتية الحركة عيار 155 ملم من تصنيع كوريا الجنوبية.

ويرجح أن توقع اتفاقية إنتاج المدافع الكورية الجنوبية في مصر على هامش معرض EDEX-2021 للصناعات الدفاعية والذي يفتتح يوم 29 نوفمبر في القاهرة.

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وليست هناك تفاصيل أخرى عن الصفقة، إلا أنه يتوقع أن تحل المدافع ذاتية الحركة الجديدة محل المدافع القديمة التي لا تزال تخدم في الجيش المصري.

يذكر أن ترسانة القوات البرية المصرية تتضمن في الوقت الراهن نحو 1000 مدفع مقطور وحوالي 500 مدفع قديم ذاتي الحركة. وبينها مدفع SP-122 الذي يجمع بين جسم مدفع SP-122 الأمريكي والبرج المدرع بمدفع هوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم روسي الصنع.

وتقوم الصناعة المصرية بإنتاج مدفعين من عيار 122 ملم و130 ملم الروسييْن اللذين تم وضعهما على منصتي سيارتي "كراز" و"أورال" الروسيتين.

فيما يتعلق بالمدافع الكورية الجنوبية ذاتية الحركة فإنها تتوفر في حوزة جيوش الهند والنرويج وأستونيا وفنلندا. ويرمي المدفع الكوري الجنوبي بذخائر عيار 155 ملم إلى مسافة 40000 متر بسرعة الرمي 6 طلقات في الدقيقة. وتبلغ قوة محركه 1000 حصان، ويسير المدفع على الطرق المعبدة بسرعة 67 كلم/ساعة إلى مدى 480 كلم.

طاقم المدفع ذاتي الحركة 5 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا