روسيا تبدأ في طباعة قطع غيار لمدرعة "بوميرانغ" بطابعة ثلاثية الأبعاد

بدأت الصناعة الروسية في إنتاج أكثر قطع الغيار تعقيدا لمنصة "بوميرانغ" المدرعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

الأمر الذي يسمح بتقليص النفقات اللازمة لإنتاج نماذج اختبارية من المعدات الحربية.

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وقالت شركة الصناعة العسكرية الروسية في تدوينتها على "إنستغرام" إن مركز الهندسة العسكرية التابع للشركة بدأ في تطبيق إنتاج غير عادي. وحسب مدير عام شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي فإن أكثر قطع الغيار لمنصة "بوميرانغ" المدرعة تعقيدا تنتج في الوقت الراهن بواسطة طابعة صناعية ثلاثية الأبعاد.

وسمح تطبيق تلك التكنولوجيا في عملية الإنتاج بتقليص النفقات اللازمة لإنتاج معدات وأجهزة تسخدم عند إنتاج المنصة المذكورة، فضلا عن توفير الوقت اللازم لإنتاج أكثر الأجزاء تعقيدا.

يذكر أن "بوميرانغ" هي منصة مدولبة متعددة المهام تصنع على أساسها عربات قتالية مدولبة وناقلات أفراد مدرعة ومدرعات مزودة بأسلحة ثقيلة وغيرها من المعدات الحربية. وتم تصميمها في شركة الصناعة العسكرية الروسية. وتزيد سرعة المدرعات المصممة على أساسها عن 100 كلم/ساعة على الطرق المعبدة و50 كلم/ساعة على الأراضي الوعرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا