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جنرال موتورز تدخل مجالا جديدا بالنسبة لوسائل النقل الصديقة للبيئة

العلوم والتكنولوجيا

جنرال موتورز تدخل مجالا جديدا بالنسبة لوسائل النقل الصديقة للبيئة
.pexels.com/Evgenia Basyrova
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة جنرال موتورز عن شرائها حصصا في شركة متخصصة بتطوير التقنيات للقوارب الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأشارت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت بأنها استحوذت حصة 25 % من شركة Pure Watercraft المتخصصة بصناعة القوارب الكهربائية الموجودة في سياتل الأمريكية، وخصصت 150 مليون دولار لهذا الاستثمار.

وتبعا للمعلومات فإن الشركة المذكورة تطور محركات كهربائية للقوارب تعتمد بطاريات الليثيوم إيون، لتكون بديلة عن محركات الاحتراق الداخلي للقوارب والتي تعمل بالبنزين أو الديزل وتسبب ضررا للبيئة.

وباستحواذ جنرال موتورز على أسهم الشركة المذكورة ستصبح موردا أساسيا لمنتجات Pure Watercraft، كما ستشارك أيضا في وضع تصاميم للقوارب والمحركات الكهربائية، وستكتسب خبرات جديدة في مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة، وخصوصا أنها كانت قد أعلنت عن سيارات كهربائية من قبل، فضلا عن تخطيطها لتطوير قاطرات كهربائية أيضا.

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وتشير الإحصائيات إلى أن العام الفائت قد شهد طلبا كبيرا على المحركات الكهربائية للقوارب، ووصلت قيمة مبيعات الولايات المتحدة لهذه المحركات إلى 3.4 مليار دولار، لذا تسعى العديد من الشركات حاليا لتطوير قدراتها في هذا المجال.

المصدر: 3dnews

 

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