تزويد مقاتلة "سو- 35" برادار يكشف أهدافا شبحية

زوّدت مقاتلة "سو- 35" الروسية ليس برادار واحد بل بـ3 رادارات شبكية.

أما هوائيا فالراداران الإضافيان العاملان بمجال الترددات السنتيمترية يتوزعان على حافة جناحي الطائرة، ما يجعلها قادرة على البحث عن الأهداف الشبحية.

أفاد بذلك ناطق باسم مصنع "ريازان" للأجهزة اللاسلكية الذي نشر على الإنترنت صورا فوتوغرافية للرادار الصغير الذي ينتجه. وقد أطلقت على الرادار رسميا تسمية "جهاز السؤال الرقمي متعدد المهام المزوّد بالهوائي الشبكي".

جدير بالذكر أن الرادارات العاملة بموجات طويلة تعتبر ذات فاعلية أكثر في مواجهة الأهداف الشبحية إذ أن تكنولوجيات "ستيلز" مخصصة لتشتيت أشعة الرادارات العاملة بمجال موجات "إكس" (القصيرة) فقط. لذلك فإن الأمريكيين وجهوا ضربات أولى في عملية "عاصفة الصحراء" بالدرجة الأولى إلى رادارات الدفاعات الجوية العراقية العاملة بالموجات السنتيمترية، بصفتها أجهزة بمقدورها اكتشاف طائرات "إف – 117" الأمريكية الشبحية.

وقالت صحيفة MilitaryWatch الأمريكية إن استخدام الرادارات العاملة بالموجات الطويلة يوسّع إلى حد بعيد إمكانات مقاتلات "سو- 35" في مواجهتها للطائرات الشبحية. أما رادار "إربيس"، بصفته رادارا رئيسيا في "سو- 35" فلديه مواصفات مميّزة أيضا تسمح له بتوسيع زاوية رصده حتى 120 درجة، ما يزيد بـ60 درجة عما هو عليه لدى الرادارات الشبكية الكلاسيكية. ويعتبر "إربيس" من أقوى الرادارات" ضمن صنفه. ويضمن مرافقة 30 هدفا جويا وإصابة 8 أهداف منها في وقت واحد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا