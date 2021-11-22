سلاح البحرية الأمريكي يتسلم سفينة عسكرية جديدة

ذكر موقع USNI News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي تسلم سفينة عسكرية أخرى من فئة LCS.

وتبعا للموقع فإن مصنع Fincantieri Marinette Marine الأمريكي شهد مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية في البلاد سفينة LCS-21 " Minneapolis-St. Paul".

وأشار الموقع إلى أن السفينة المذكورة كان من المفترض أن تسلم للجيش الأمريكي العام الفائت لكن العملية تأجلت حتى العام الجاري بعد أن تقرر إجراء تعديلات على بعض العيوب التي كانت مرتبطة بالمحركات الموجودة فيها، لذا تم إصلاح العيوب واختبار السفينة لمدة عام تقريبا.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن LCS الأمريكية 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2839 طنا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 45 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4300 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 21 يوما بعد التزود بالوقود والمؤن.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ MK.31 المضادة للأهداف الجوية، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا