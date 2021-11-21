شركة روسية تختبر عربة تلغيم حديثة

أنهت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات اختبارات عربة التلغيم المدرعة متعددة المهام. وقد أطلقت على المدرعة تسمية "القُرادة".

أفاد بذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية وقال إن عربة التلغيم ستخضع عما قريب لاختبارات حكومية.

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وقد تم تصميم مدرعة "القُرادة" على أساس دبابة "تي – 72"، وتم تزويدها بـ9 منصات تتضمن 270 حزمة من الألغام. ويتم فك كل حزمة في الجو بعد إطلاقها لتغطي ألغامها حقلا وفقا لخوارزمية معينة. وبمقدور عربة واحدة زرع 1080 لغما مضادا للمشاة من طراز "بوب – 2" أو 270 لغما مضادا للدبابات من طراز "بي تي إم – 4". وبوسع تلك الألغام عرقلة تقدم وحدات بكاملها لمدة طويلة.

وتعمل عربة التلغيم بسرعة 40 كلم/ساعة، ويتم تزويد العربة بنظام قيادة تكتيكي يرسم خارطة زرع الألغام ويرسلها للقوات الصديقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا