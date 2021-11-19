صحيفة صينية: منظومة "إس -550" قادرة على استهداف مكوك عسكري أمريكي

ستحقق منظومة "إس – 550" الروسية للدفاع الجوي والدرع الصاروخية قفزة نوعية جديدة في التكنولوجيا، ما سيسمح لروسيا بالتقدم على منظومات الدرع الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة Sohu الصينية. وقالت الصحيفة إن "إس – 550" ستصبح أول منظومة ذاتية الحركة للدفاع الجوي والفضائي في العالم.

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ووفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الصحيفة فإن المنظومة الروسية الجديدة ستستطيع اعتراض مختلف الصواريخ الباليستية، بما فيها الصواريخ العابرة للقارات، خارج الغلاف الجوي للأرض. ويمكن أن تستهدف المنظومة غيرها من الأسلحة الفضائية مثل مكوك X-37B العسكري الفضائي الأمريكي متعدد الاستخدام.

ويعني ذلك أن المواصفات التقنية التكتيكية للمنظومة الروسية تتفوق على منظومتي "إس – 400" و"إس – 500" الروسيتين ومنظومة Aegis الأمريكية للدرع الصاروخية المزودة بصواريخ SM-3Block llB.

وقالت الصحيفة أن كل منظومات الدرع الصاروخية المستخدمة في الوقت الراهن في جيوش العالم تعد منظومات ثابتة وغير قابلة للحركة. ويمكن أن يبلغ مداها الأقصى للعمل 600 كلم والارتفاع الأقصى 200 كلم ، كما هو الحال في منظومة "إس – 500" الروسية. ويبدو أن منظومة "إس – 550" ستتفوق على تلك المواصفات ويمكنها أن تنتقل بسرعة من مكان إلى آخر. ويعني ذلك، حسب الصحيفة، أن روسيا قد حققت قفزة نوعية هائلة في تطوير تكنولوجيا صواريخ درعها الصاروخية وتقدمت بعيدا على بلدان أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا