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خبير عسكري يكشف عن ميزات منظومة "إس - 550" الصاروخية في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

خبير عسكري يكشف عن ميزات منظومة
nation-news.ru
صورة أرشيفية
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ستصبح " إس – 550" الجاري تصميمها في روسيا أول منظومة ذاتية الحركة للدرع الصاروخية والدفاع الجوي في العالم.

وسيتم تصميمها على أساس منظومة "إس – 500 بروميتاي" الروسية الحديثة للدفاع الجوي.

أعلن ذلك الخبير العسكري الروسي، ألكسندر ليونكوف، في حديث أدلى به في 14 نوفمبر لإذاعة "سبوتنيك" الروسية.

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وأضاف أن "منظومة "إس – 550" بمقدورها اكتشاف وتدمير طيف كامل للأهداف الجوية المعاصرة، بما فيها أهداف شبحية وفرط صوتية.

وحسب وكالة "نوفوستي" فإن إمكانات "إس – 550"  الخاصة باعتراض الرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية ذات مدى عمل مختلف ستزيد أضعافا عما هو عليه لدى  منظومتي "إس – 400" و"إي – 500" الروسيتين وكذلك منظومتي" THAAD و Aegis الأمريكيتين المزودتين بصواريخ SM-3Block llB لدرع الصاروخية.

وأعاد الخبير الروسي إلى الأذهان أن "إس – 500   بروميتاي" هي  منظومة صاروخية بعيدة المدى تعمل كدرع صاروخية. وبمقدورها إصابة الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية والصواريخ المجنحة على مساحة 600 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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