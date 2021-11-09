روسيا تطور صواريخ "إس-550" للدفاع الجوي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن المؤسسات الدفاعية في روسيا تعكف على تطوير صواريخ "إس-550 بروميثيوس" للدفاع الجوي، لتمثل جيلا جديدا من الصواريخ لضرب أهدافها بنطاق 600 كم.

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وأشار الوزير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز في اجتماع عقد مؤخرا على أهمية التطوير السريع لمنظومات الدفاع الجوي الوطنية وتزويد الجيش بمنظومات "إس-350" و"إس-500" و"إس-550".

ومؤخرا، عقد الرئيس الروسي في منتجع سوتشي سلسلة من اللقاءات مع قادة وزارة الدفاع ورؤساء مؤسسات الصناعات العسكرية، وأطلع خلالها على النسخة النموذجية الأولى من "إس-500" ("بروميثيوس" آله الحرب)، التي ستمثل جيلا جديدا من الصواريخ القادرة على ضرب أهدافها بنطاق 600 كم في المجال الجوي الموكل لها حمايته.

المصدر: "نوفوستي"