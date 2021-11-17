شركة روسية تبيع بلدانا من الشرق الأوسط منظومة تحمي المطارات من الطيور والدرونات

أجرت شركة "ألماس أنتاي" على هامش معرض Dubai Airshow 2021 محادثات مع عدد من بلدان الشرق الأوسط بشأن بيع منظومة فريدة من نوعها تحمي المطارات من الطيور والدرونات.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مستشار نائب مدير عام الشركة، فيتالي ريبين.

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يذكر أن ROSC-1 هي منظومة لا مثيل لها في العالم وتم تزويدها بعناصر من الذكاء الاصطناعي. وهي منظومة إلكترونية وحيدة بمقدورها التعرف على درون صغير داخل سرب من الطيور. وقال المستشار إنه قد أجريت على هامش المعرض محادثات أولية. ويجري الآن العمل التمهيدي لعقد اتفاقيات بيع منظومة ROSC-1.

وقد تم تصميم المنظومة على أساس رادار دبلر للأرصاد الجوية يمكن تزويده، بطلب من الجهة المشترية، بأسلحة فتاكة مختلفة، بما في ذلك درون "فولك" (الذئب).

وقال المستشار:" بعد أن يتعرف الرادار على هدف يتم تشغيل أجهزة من شأنها التقاط قيادة الدرون وإنزاله في مكان مطلوب ويتم كذلك إبلاغ برج قيادة المطار عن وجود طيور على المدرج. ثم يمكن أن تشغّل أجهزة خاصة تطرد الطيور.

يذكر أن معرض Dubai Airshow 2021 يقام في دبي في 14 – 18 نوفمبر. وقد تقدمت روسيا فيه بالكشف عن مجموعة من وسائل الطيران، بما فيها طائرة الركاب "إم إس – 21 -310"، نسخة طبية من مروحية "أنسات"، مروحيتا" كا – 28" و"كا – 52"، نموذج من مقاتلة "كش مات" الخفيفة للجيل الخامس، درون "أوريون" الضارب.

المصدر: روسيسكايا غازيتا