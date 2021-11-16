في معرض دبي للطيران.. روسيا تتلقى طلبات بـ2.5 مليار دولار لتوريد طائرات

تلقت شركة "روس أوبورون أكسبورت"، التي تدير صادرات المعدات العسكرية الروسية، طلبات لتوريد طائرات مختلفة، بما فيها طائرات ومروحيات ودرون، بنحو 2.5 مليار دولار، خلال معرض دبي للطيران.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس شركة "روس أوبورون أكسبورت" ألكسندر ميخييف للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش معرض دبي للطيران المنعقد حاليا في الإمارات.

وقال المسؤول الروسي: "خلال اجتماعات ومفاوضات معرض دبي للطيران 2021 تلقت (روس أوبورون أكسبورت) طلبات من عملاء أجانب لتوريد طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار".

ويعتبر معرض دبي للطيران أحد أكبر معارض الطيران الدولية، ويقام في الإمارات مرة كل عامين، وتشارك روسيا فيه منذ العام 1993.

المصدر: تاس