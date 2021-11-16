 
مباشر
عاجل
حرس الحدود البولندي يستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر مع بيلاروس

في معرض دبي للطيران.. روسيا تتلقى طلبات بـ2.5 مليار دولار لتوريد طائرات

مال وأعمال

في معرض دبي للطيران.. روسيا تتلقى طلبات بـ2.5 مليار دولار لتوريد طائرات
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqv0

تلقت شركة "روس أوبورون أكسبورت"، التي تدير صادرات المعدات العسكرية الروسية، طلبات لتوريد طائرات مختلفة، بما فيها طائرات ومروحيات ودرون، بنحو 2.5 مليار دولار، خلال معرض دبي للطيران.

إقرأ المزيد
روسيا توقع عقود تصدير أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار رغم الجائحة
روسيا توقع عقود تصدير أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار رغم الجائحة

وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس شركة "روس أوبورون أكسبورت" ألكسندر ميخييف للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش معرض دبي للطيران المنعقد حاليا في الإمارات.

وقال المسؤول الروسي: "خلال اجتماعات ومفاوضات معرض دبي للطيران 2021 تلقت (روس أوبورون أكسبورت) طلبات من عملاء أجانب لتوريد طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار".

ويعتبر معرض دبي للطيران أحد أكبر معارض الطيران الدولية، ويقام في الإمارات مرة كل عامين، وتشارك روسيا فيه منذ العام 1993.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا