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روسيا توقع عقود تصدير أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار رغم الجائحة

مال وأعمال

روسيا توقع عقود تصدير أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار رغم الجائحة
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف مسؤول روسي خلال مشاركته في معرض دبي للطيران 2021، عن أن روسيا وقعت هذا العام عقود تصدير أسلحة بأكثر من 10 مليارات دولار وذلك رغم جائحة كورونا.

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وقال مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، اليوم الاثنين: "على الرغم من الصعوبات التي تسبب بها الوباء، إلا أن التعاون مع شركائنا مستقر وبناء وقد تجاوز حجم العقود الجديدة 10 مليارات دولار، مما يضمن استقرار محفظة الطلبات، والتي تبلغ مستوى 55 مليار دولار".

وشدد على أن التقييمات الأولية لنتائج التعاون العسكري التقني في العام الحالي تظهر أنه يتم الوفاء بالالتزامات التعاقدية وفقا للجداول الزمنية المعتمدة ولا توجد مؤشرات لعدم تحقيق الأهداف المخطط لها.

وفي وقت سابق، ذكرت "روس أوبورون أكسبورت"، شركة مسؤول عن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، أنه تم توقيع 30 عقدا بقيمة تزيد عن 3 مليارات يورو.

المصدر: 1prime

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