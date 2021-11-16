روسيا تختبر مروحية مسيّرة ضاربة

أطلقت مروحية "ترميت" الروسية المسيّرة الضاربة أثناء تحليقها في الجو صواريخ موجهة وأصابت أهدافا تدريبية على مسافة 6000 متر.

صرح بذلك مدير عام شركة "كرونشتات" الروسية المصنعة للدرونات، سيرغي بوغاتيكوف، قائلا إن شركته أجرت تجارب المروحية باستخدام الذخائر الحية وأضاف أن صواريخ "جو – أرض" الموجهة من طراز إس - 8 إل" ستدخل بالفعل ضمن مجموعة أسلحة المروحية المسيّرة التي تختبرها الشركة.

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وأعاد، بوغاتيكوف إلى الأذهان أن مروحية "ترميت" الضاربة المسيّرة كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 21" العسكري التقني الذي عقد الصيف الماضي في ضواحي موسكو حيث تم تزويدها بخوارزميات مبرمجة ذات عناصر من الذكاء الاصطناعي.

وتسمح شبكة الأعصاب الاصطناعية التي تعتمدها المروحية بتحقيق ما يسمى بـ"الصيد الحر". أما مشغّلها فيتولى التقاط الهدف وتتبعه. وتقوم المروحية بتنفيذ بقية المهام بشكل مستقل.

وقال الخبير إن المروحية بمقدورها أن تحمل 3 صواريخ جوية موجهة عيار 80 ملم من طراز "إس – 8 إل". ويتم تزويد الصاروخ برأس قتالية ليزرية ذاتية التوجيه تصيب الأهداف على مسافة 6 كيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا