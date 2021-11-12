الجيش الصيني ينشر فيديو لتحليق "التنين الحائم" على ارتفاع 19 كيلومترا

نشر الجيش الصيني مطع فيديو أظهر تحليق درون الاستطلاع WZ المعروف باسم "التنين الحائم" الذي كشف عنه لأول مرة في معرض جوخاي - 2021" للطيران والفضاء.

ومن مميزات "التنين الحائم" جناحه، الذي يبدو على شكل المُعين الهندسي. وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن "التنين الحائم" صار ينتج على دفعات، وقد تم تزويد الجيش الصيني بنماذج منه.

والغاية من "التنين الحائم" هي تنفيذ مهام الاستطلاع على ارتفاع كبير، حيث تبلغ سرعته 750 كلم/ساعة، ومدى عمله 7000 كلم. ووفقا لمعلومات غير مؤكدة فإن "التنين الحائم" يمكن أن يحلق على ارتفاع 18500 متر. ويبلغ وزنه عند الإقلاع في هذه الحالة 7500 كلغ، بينما لا يقل وزن حمولته المفيدة عن 650 كلغ.

وتم تزويد الدرون بأحدث الأجهزة، التي تمكنه من البقاء لمدة طويلة في الجو، حيث يقوم بأداء دوريات فوق مناطق برية وبحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا