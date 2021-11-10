إسبانيا تطور سفنا عسكرية فريدة من نوعها!

كشفت شركة Navantia الإسبانية مؤخرا عن مشروعها الجديد لتطوير سفن عسكرية فريدة من حيث التصميم والمواصفات.

وتبعا لموقع European Defence Review فإن الشركة كشفت عن نماذج سفن SMART 4000 المستقبلية خلال معرض FEINDEF 2021 العسكري الذي عقد مؤخرا في مدريد.

وحول الموضوع قال المتحدث باسم مكتب التصاميم الهندسية في Navantia، أنطونيو فرنانديز: "مشروع SMART 4000 سيسمح لشركتنا بتطوير سفن متعددة المهام يتراوح مقدار إزاحتها للمياه ما بين 2000 إلى 10000 طن، السمات المميزة لهذه السفن هي قدرتها على التخفي عن رادارات العدو، فضلا عن إمكانية استعمال هذه السفن لإطلاق الغواصات أو القوارب أو الطائرات المسيرة".

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وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفن المذكورة ستكون قادرة على نقل طاقم مكون من 70 شخصا، وستجهز بمدافع من عيار 76 ملم، و16 منصة لإطلاق الصواريخ، كما ستحصل على رادارات وأجهزة سونار متطورة، ومن المفترض أن يتم تصنيعها خلال السنوات الخمس القادمة.

المصدر: سلاح روسيا