روسيا تنتهي من اختبار سفينتها الأحدث للأبحاث البحرية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن انتهاء الاختبارت الحكومية على سفينة أبحاث بحرية جديدة طورت لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "انتهت في بحر بارنتس مؤخرا مرحلة الاختبارات الحكومية لسفينة غريغوري شادرين المخصصة للأبحاث البحرية، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23370G".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات تم التحقق من قدرات السفينة على الإبحار والمناورة وتأكد الخبراء من آلية عمل جميع المنظومات الإلكترونية فيها.. من المفترض أن يتم تسليم السفينة للأسطول الشمالي في الجيش الروسي أواخر نوفمبر الجاري".

وتمتاز السفن التي تبنيها روسيا في إطار المشروع الحكومي 23370G بقدرتها على العمل كسفن أبحاث هيدروغرافية، وتنفيذ مهام الإمداد ونقل المؤن والبطائع للأساطيل، وتنفيذ مهمات صيانة السفن والمرافق البحرية المختلفة، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات صغيرة موجهة لدراسة أعماق البحار ووضع الخرائط.

ويملك سلاح البحرية الروسي حاليا سفينتي أبحاث من نفس فئة السفينة المذكورة، سفينة تابعة لأسطول بحر البلطيق، وأخرى تعمل لصالح أسطول البحر الأسود.

المصدر: سلاح روسيا