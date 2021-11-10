الجيش الإيراني ينشر فيديو لاستخدام درون انتحاري حديث

شهدت مناورات Zulfiqar 1400 واسعة النطاق التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية استخدام أحدث الأسلحة والمعدات الحربية وبينها درون "أراش" الانتحاري ضد هدف أرضي.

وهذا الدرون الانتحاري كبير الحجم قادر على قطع مسافة 2000 كيلومتر وقد أقلع من منصة نصبت على شاسي السيارة ودمر هدفا بعيدا في الجبال بعد أن قطع مسافة طويلة.

وعلاوة على ذلك استخدم الجيش الإيراني ضد العدو الافتراضي درونات الاستطلاع المعروفة مثل "الأبابيل – 3"، "مهاجر – 4 بي"، والدرونات الضاربة "مهاجر – 6"، فضلا عن نسخ بحرية لدرون "شهيد – 129".

كما استخدمت في المناورات طائرات P-3F ، F-4D Mirage F.1BQ ومروحيات AH-1J، AS-61 الحربية وغيرها.

أما صواريخ Ghadir القادرة على قطع مسافة ما يزيد عن 200 كيلومتر فاستهدفت سفنا حربية للعدو الافتراضي.

وشاركت في المناورات كذلك غواصات من طراز "كيلو" ودبابات "تي – 72 إس" و"عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 2" ومدافع عيار 155 ملم وراجمات صواريخ "غراد".

المصدر: روسيسكايا غازيتا