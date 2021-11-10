شركة روسية تنشر فيديو لمروحية "كا-226 تي" المطورة

نشرت شركة "روستيخ" الروسية مقطع فيديو أظهر أول رحلة جوية حققتها مروحية "كا – 226 تي" الروسية المطورة.

وقال ناطق باسم الشركة إن تصميم المروحية جرى بناء على وثائق مرقمة تماما وذلك لأول مرة في تاريخ "روستيخ" وجرت اختبارات المروحية في المركز الوطني لمروحيات "ميل وكاموف". وكشف عنها لأول مرة في معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء. أما الكشف الدولي عنها فسيجري في معرض Dubai Airshow 2021 الذي سيفتتح يوم 14 نوفمبر في الإمارات العربية.

وقال الناطق إن الميزة الرئيسية للمروحية تكمن في تكيفها على التحليق في المناطق الجبلية، ما تشير إليه تسميتها الأخرى "ألبينيست" (المتسلق). كما تتميز المروحية بمواصفات جوية إيرودينامية مطورة بفضل مواد مركبة خفيفة صنع منها جسم المروحية.

وحصلت "كا – 226 تي" على عمود جديد للمروحة الرئيسة وشفرات جديدة. وتعد المروحية محمية من الصدمات.

وتم تزويد المروحية بأجهزة الملاحة والقيادة الحديثة ونظام إمداد الطيار بالأكسجين. ويمكن أن تقلع من مطارات واقعة في مناطق جبلية على ارتفاع كبير. وتصلح المروحية كذلك للتحليق فوق البحر وبمقدورها الهبوط على أسطح سفن صغيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا