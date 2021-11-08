سلاح البحرية الروسي يستعد لاستلام فرقاطة صاروخية حديثة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن التحضيرات جارية لتسليم فرقاطة صاروخية جديدة لسلاح البحرية في جيش البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "يقترب حوض بناء السفن الشمالي الروسي من انتهاء أعماله على فرقاطة قتالية جديدة طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، هذه الفرقاطة هي ثاني سفينة قتالية تبنيها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20385".

وأضاف البيان "طاقم السفينة المذكورة بدأ تدريباته في مركز التدريب المشترك التابع لسلاح البحرية الروسي في بطرسبورغ، وخلال التدريبات سيتمرن أفراده على التعامل مع المعدات والأنظمة التي ستكون موجودة في السفينة المذكورة، كما سيتدربون على تشغيل أنظمة الاتصال ومنظومات التسليح في السفن الحربية".

وكانت روسيا قد بدأت بتصنيع هذه السفينة عام 2013، وأنزلتها إلى المياه عام 2019، ومن المتوقع أن يستلمها أسطول المحيط الهادئ الروسي قبل نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وسلّحت هذه السفن بمنظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا