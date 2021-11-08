ابتكار مصيدة للدرونات الصغيرة في روسيا

اخترع العلماء في المركز النووي الفيدرالي الروسي التابع لمعهد الفيزياء التقنية مصيدة للدرونات الخفيفة صغيرة الحجم.

جاء ذلك بعد أن قاموا بتصميم ذخيرة خاصة قادرة على اصطياد الطائرات الصغيرة من دون طيار والقنابل الحائمة الموجهة بواسطة شبكة عادية.

يذكر أن استخدام شبكة للقبض على الطائرات من دون طيار يعد أكثر فاعلية من استخدام القذائف وحتى النسور المروضة.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المركز قد حصل في أكتوبر الماضي على شهادة اختراع للمصيدة. ويستعد خبراء المركز الآن لإنتاجها واختبارها الأولي.

وتتكون المصيدة من صاروخ بوحدة توجيه. ويحتوي جسم الصاروخ على مجموعة من كتل مقذوفة. ويتضمن كل منها على متفجرات وذخائر صغيرة تتكون من أوزان مرتبطة بعناصر قاطعة مرنة (شبكة).

عندما تقترب المقذوفة من الهدف، تنطلق منها أوزان تمد شبكة قاطعة. وعادة ما يكون الدرون الخفيف أو القنبلة الحائمة مصنوعيْن من مادة بلاستيكية يمكن قطعها بسهولة بواسطة الشبكة.

ويلتقط صائد الدرونات هدفه بدقة ويقوم بإنزاله إلى الأرض ولا يدمره، ما يمكّن الأخصائيين من الحصول على طائرة بدون طيار سليمة تماما وغير تالفة يمكن دراسة تصميمها من قبل الخبراء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا