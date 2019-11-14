ما أبرز مميزات "تور إم-2" الروسية صائدة الدرونات والصواريخ؟

أصبحت منظومات " تور إم-2" الصاروخية الروسية إحدى أهم منظومات الدفاع الجوي في العالم بعد أن أثبتت كفاءتها كأداة فعالة لاعتراض وتدمير مختلف أنواع الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة.

ومن أكثر ما يميز هذه المنظومات إمكانية تركيبها على عربات مجنزرة قادرة على العمل في أقسى الظروف المناخية والحركة بسرعة تصل إلى 65 كلم/ساعة على الطرق الممهدة وبسرعة 35 كلم/ساعة في المناطق الوعرة.

كما يمكن تركيب هذه المنظومات على عربات مدولبة تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة، أو على منصات ثابتة أو منصات محمولة على السفن والقوارب الحربية.

وتحمل هذه المنظومات صواريخ مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار يمكنها التعامل مع الأهداف الطائرة كالطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة وحتى الدرونات الصغيرة على مسافات تصل إلى 12 كلم، وارتفاعات تتراوح ما بين 10 أمتار 6000 متر.

وتستطيع منظومات "تور إم-2" المحمولة على عربات متحركة الاشتباك مع الأهداف المعادية خلال 10 ثوان فقط أثناء الحركة، لتكون أداة ممتازة لحماية وحدات المشاة والمدرعات أثناء تنقلها في المعارك، كما يمكن الاعتماد عليها في حماية النقاط العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي البعيدة المدى كـ "إس-300" و"إس-400".

ويمكن لرادارات هذه المنظومة معالجة بيانات 48 هدفا في وقت واحد، والاشتباك مع 10 أهداف، كما تتميز صواريخها بأنها تنطلق عموديا لتغير مسارها بعد الانطلاق ما يمنحها قدرة عالية على المناورة والتصدي للأهداف التي تطير على ارتفاعات منخفضة.

المصدر: وكالات روسية