لماذا يتقلص حجم دماغ الإنسان ؟

يبدو أن علماء المستقبل قد أخطأوا في تنبؤهم بتطور حجم دماغ بشر المستقبل الذي سينمو، باعتقادهم، إلى حد بعيد كي يتسع لكمية كبيرة من مادة المخ الرمادية.

لكن الأمور قد تطورت في اتجاه معاكس.

وظل حجم الدماغ البشري المتوسط دون تغيير على مدى الـ100 ألف عام الماضية. وقبل ذلك كان يزداد باستمرار. وحدث "الانفجار" الأول الملحوظ منذ حوالي مليوني عام، ثم أتى انفجار آخر متعلق بحجم الدماغ بعد مرور 500 ألف عام.

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وقبل 3 آلاف عام، بدأ الدماغ فجأة في الانكماش. فلماذا؟ - ربما هناك لغز للتطور.

وقد تم حل اللغز من قبل الباحثين من جامعة بوسطن وجامعة ولاية أوهايو وجامعة ولاية أوكلاهوما وكلية دارتموث، وذلك عن طريق مقارنة البشر بالنمل.

ونشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة Frontiers in Ecology and Evolution.

واقتنع العلماء برئاسة الباحثين، جيمس ترانييلو وجيريمي ديسيلفا، أولا بأن هذه الظاهرة موجودة بالفعل. وقاموا بفحص ما يقرب من ألف جمجمة نجت من عصور ما قبل التاريخ، وقاسوا حجم الأدمغة التي كانت فيها. وأظهرت النتائج بشكل مقنع أن شيئا غريبا قد حدث منذ 3 آلاف عام حيث أصبحت كمية مادة المخ الرمادية في الجمجمات أقل مما كان. وليس على الفور، بالطبع، بل بشكل تدريجي، مع العلم أنه منذ 12 ألف عام كانت كميته أكبر.

ومما يثير الدهشة أن دماغ الإنسان الحديث ذا التأهيل العالي على سبيل المثال وحتى العالم، هو أصغر من دماغ سلفه الذي كان يصطاد فيلة الماموث في عصور ما قبل التاريخ.

يقول العلماء إن الدماغ تقلص، وأصبح أكثر توفيرا، لأن الإنسان من وجهة نظر الطاقة، صار يعتمد على العقل الجماعي أكثر من الاعتماد على نفسه.

قال ترانييلو، الذي نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" قوله، إن مجموعة الأشخاص دائما ما تكون أذكى من أذكى فرد في هذه المجموعة.

وقد انتشرت ظاهرة مماثلة بين النمل، فهي بالتأكيد ذكية وذات عقل جماعي. وأظهر رصد العديد من أنواع النمل أنه كلما كانت المستعمرة أكثر تنظيما وتقسيم العمل فيها أقوى، انخفض ذكاء النملة الواحدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا