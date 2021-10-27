روسيا تعتزم إرسال روبوت جديد على هيئة إنسان إلى مدار الأرض

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن ترسل عام 2024 روبوت "تيليدرويد" على هيئة الإنسان إلى مدار الأرض.

صرح بذلك على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي في دبي ناطق باسم مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء. وقال:" نخطط قريبا لإجراء تجربة إرسال روبوت على هيئة الإنسان إلى مدار الأرض، ويتوقع أن تتحقق تلك التجربة بحلول عام 2024".

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وكان المكتب الصحفي لشركة "تقنيات أندرويد" الروسية المصنعة لـ"تيليروبوت" قد أعلن في وقت سابق أن إقرار ملامح نهائية للروبوت سيجري عام 2022، مع العلم أن الشركة قد وقعت في مارس عام 2021 اتفاقية تصميم روبوت فضائي من جيل جديد مع شركة "إينيرغيا" للصواريخ الفضائية. ويتوقع أن يخرج الروبوت الجديد من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.

وسيظهر عام 2022 أول نموذج تجريبي للروبوت وتدرس الشركة حاليا تكنولوجيا التحام الروبوت بالمحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 يعقد تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي في دبي في الفترة ما بين 25 و29 أكتوبر الجاري. ويشارك في المؤتمر رؤساء الوكالات الفضائية وعدد كبير من الخبراء في مجال الفضاء.

المصدر: تاس