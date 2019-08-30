الروبوت "فيودور" يشتكي من تهديد رائد فضاء له بمطرقة

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن تدريبات الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية، بدأت بخلاف مع البشر، حينما رأى الرجل الآلي مطرقة بيد رائد فضاء.

ونقلت الوكالة عن الروبوت قوله في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "اليوم، اقترح رائد الفضاء أليكسي نيكولايفيتش أفشينين، خلال عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص بي، استخدام مطرقة ومفتاح صوامل، اضطررت إلى إطلاق عملية التشغيل التلقائي لتجنب المزيد من مشاكل الحوار مع أليكسي نيكولاييفيتش".

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

وفي وقت سابق لهذه التغريدة، بثت وكالة "ناسا" محادثات رواد فضاء مع خبراء من مركز مراقبة المهمة الروسي، حيث أصبح معلوما أن رائد الفضاء أفشينين واجه صعوبة في تشغيل الطاقة الكهربائية للروبوت، ما اضطره لاستخدام مفتاح صوامل للضغط على زر التشغيل المثبت على كتف الروبوت، وحاول أيضا استخدام مطرقة.

واقترح خبراء المركز الروسي الأرضي، استبدال البطاريات في نظام الروبوت، ولكن في النهاية تمكن رائد الفضاء من تشغيل "فيودور" فقط بعد 10-15 محاولة.

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كما أن الروبوت "فيودور" قال في وقت لاحق إنه بدأ التدريب على متن محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى تقديمه المساعدة لرائد الفضاء، في اختيار الأداة اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والقيام في وضعية (تقليد الحركات) "بتجميع الموصلات الكهربائية بنجاح ومحاكاة إصلاحات الكابلات على الجانب الخارجي من المحطة الفضائية".

وأضاف الروبوت: "الآن أنا أتحدث بسلام مع أليكسي نيكولاييفيتش".

أثناء إقامة الروبوت في محطة الفضاء الدولية ، سيشرف عليه رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، من حركة وعمل داخل المحطة الفضائية، وسوف يقوم رائد الفضاء الروسي الثاني أليكسي أوفتشينين بتصوير كل ما يجري خلال وجود الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية.

وفي إطار برنامج اختبار "فيودور" في الفضاء حددت أربع مهام: تنظيف النوافذ والسطح الداخلي للمحطة الفضائية باستخدام إسفنجة خاصة، وإضاءة منطقة العمل بواسطة مصباح يدوي لمساعدة رائد الفضاء، والعمل باستخدام معدات يدوية لتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس المستخدمة في امدادات الطاقة داخل وخارج المحطة وفصلها.

المصدر: إنترفاكس