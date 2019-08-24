ما هي مهام الروبوت "فيودور" في الفضاء؟

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن مهام الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية الدولية هي تنظيف زجاج النوافذ من الغبار، وإضاءة موقع العمل، وتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس.

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي"، "في إطار برنامج اختبار "فيودور" في الفضاء حددت أربع مهام: تنظيف النوافذ والسطح الداخلي للمحطة الفضائية باستخدام إسفنجة خاصة، وإضاءة منطقة العمل بواسطة مصباح يدوي لمساعدة رائد الفضاء، والعمل باستخدام معدات يدوية لتقطيع الأسلاك وتوصيل والمقابس المستخدمة في امدادات الطاقة داخل وخارج المحطة وفصلها".

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وأعلن سابقا أن رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف سيشرف على حركة وعمل الروبوت داخل المحطة الفضائية، وسوف يقوم رائد الفضاء الروسي الثاني أليكسي أوفتشينين بتصوير كل ما يجري خلال وجود الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية.

المصدر: نوفوستي