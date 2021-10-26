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ألمانيا.. اكتشاف بقايا محارب من العصور الوسطى

العلوم والتكنولوجيا

ألمانيا.. اكتشاف بقايا محارب من العصور الوسطى
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
المشط الذي عثر عليه
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اكتشف علماء الآثار الألمان بالقرب من مدينة نوردلينغن الألمانية رفات محارب ثري، دفن في هذا المكان قبل 1500 عام مع حصانه وسلاحه ومقص ومشط من العاج.

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وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن الخبراء أثبتوا أن عمر هذا المحارب بين 40 و50 سنة، توفي في القرن السادس الميلادي في إقليم بافاريا الحالي. وقد لفت انتباه الباحثين المشط الفريد ذو الأسنان الرفيعة وصور منحوتة لحيوانات تشبه الغزلان الهاربة من حيوان مفترس.

ووفقا للخبراء، كان المحارب يستخدم المشط لتصفيف شعره ولحيته. وقد يكون منتميا قبل 1500 عام إلى مجموعة المحبين "الهيبي" (Hipster). ويعتقد الباحثون الألمان بعد دراستهم للأشياء التي عثروا عليها، أن الرجل كان من الأثرياء ومن النخبة.

وقد عثر علماء الآثار في هذه المنطقة على رفات امرأة عمرها 30-40 سنة دفنت معها بعض الأشياء الثمينة مثل الحلي وبيض معلب وأدوات نسج خشبية.

ولكن أهم القطع الأثرية التي عثر عليها العلماء هي وعاء خزفي أحمر اللون مصنوع على الطراز الذي كان منتشرا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتقد الباحثون أن الوعاء مصنوع في شمال إفريقيا وبالذات في تونس الحالية.

وقد لاحظ الباحثون وجود صليب في قاعدة الوعاء ونقوش على حوافه، يعتقدون أنها رموز قد تشير إلى اسم مالكه. لذلك عليهم مواصلة دراسته لتحديد ما تعنيه هذه الرموز.

المصدر: نوفوستي

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