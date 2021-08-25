دفن "عشق"عمره 1500 عام في "حضن الحب الأبدي"

اكتشف علماء الآثار بقايا هيكل عظمي لرجل وامرأة مدفونين منذ أكثر من 1500 عام في شمال الصين، مع وضع البقايا في "حضن الحب الأبدي".

ويُرجح أن الرجل، الذي يُعتقد أن عمره بين 29 و35 عاما وقت الوفاة ، بطول نحو 161.5 سم، وظهرت عليه إصابات قليلة، بما في ذلك كسر في ذراعه، وجزء من إصبع مفقود في يده اليمنى، ونتوءات عظمية في ساقه اليمنى.

(Xinhua) Over 1,600-yr-old tomb of embracing lovers unearthed in north China https://t.co/QDEMj2WFtgpic.twitter.com/Xxb8vBidzs — InfoseekChina (@InfoseekChina) August 21, 2021

وفي المقابل، كانت المرأة تتمتع بصحة جيدة عندما ماتت. وكان طولها حوالي 157.1 سم، ولم يكن لديها سوى عدد قليل من مشاكل الأسنان، بما في ذلك تسوس الأسنان. ومن المحتمل أنها ماتت بين سن 35 و40.

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ومن غير الواضح كيف انتهى الأمر بالذكر والأنثى في نفس القبر، رغم أن المرأة، التي كانت ترتدي خاتما معدنيا في إصبعها الأيسر، ربما ضحت بنفسها لتُدفن مع زوجها المتوفى.

واكتشف الرفات في يونيو 2020 أثناء قيام العمال بالتنقيب في مقاطعة شانشي.

وفي حين أن الدفن المشترك بين الذكور والإناث ليس نادرا في الصين، فإن هذا الدفن المتشابك "هيكلان عظميان محبوسان في حضن مع عرض جريء للحب" هو الأول من نوعه في البلاد، وقد يعكس المواقف المتغيرة تجاه الحب في المجتمع الصيني خلال عهد أسرة وي الشمالية (386-534 م)، بحسب الباحثين في الدراسة.

وكتب الباحثون في ملخص الدراسة: "أصبح التعبير الحر والسعي النشط للحب في الثقافة الصينية بارزين خلال الألفية الأولى".

وربما تكون هذه الممارسة الجنائزية تأثرت بالعادات من المناطق الغربية وما وراءها من خلال طرق الحرير والتشين والاستيعاب لشعب شيانبي (Xianbei).

ويعد هذا الاكتشاف عارضا فريدا لمشاعر الحب الإنسانية في أحد المقابر، ويقدم لمحة نادرة عن آراء الناس تجاه الحب والحياة والموت والحياة الآخرة في شمال الصين خلال فترة التبادل الثقافي والعرقي المكثف.

وتم دفن اثنين من الأزواج الآخرين في المقبرة التي "ظهرت عليها علامات على وجود جثتين متعمدتين في مواجهة بعضهما البعض''، لكنهما لم يكونا متشابكين، ولم يتم الحفاظ عليهما جيدا ولم يكن لديهما خواتم.

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واحتوت المقبرة على حوالي 600 مقبرة من شيانبي، وهي مجموعة بدوية قديمة في شمال الصين تم استيعابها في ثقافة هان الصينية، ويرجع تاريخها إلى عهد أسرة وي الشمالية (386-534 م)، وتم العثور على أشياء أخرى مثل السلع الخزفية في المقبرة.

وأفاد موقع "لايف ساينس"أنه نظرا لأن دفن الزوجين كان فريدا، قرر علماء الآثار عدم حفر بقايا الهياكل العظمية بالكامل. وبدلا من ذلك، تركهم الفريق متشابكين بحيث يمكن عرض الثنائي في معرض متحف مستقبلي

وقال الباحث تشيان وانغ، الأستاذ المشارك في قسم العلوم الطبية الحيوية في كلية طب الأسنان في Texas A&M، إنه من المحتمل أن تكون المرأة ارتدت الخاتم في إصبعها بسبب تأثير "العادات من المناطق الغربية وما وراءها عبر طرق الحرير ... واستيعاب شعب شيانبي، ما يعكس تكامل الثقافة الصينية والغربية".

وكل من دفن الزوجين فعل ذلك بعناية، حيث كان جسد الرجل منحنيا تجاه جسد المرأة وذراعه اليسرى موضوعة تحت جسدها. وعانقها بذراعه الأيمن ويده على خصرها. وكتب الباحثون في الدراسة أن جسد المرأة "في وضع يسمح له بالاحتضان". كان رأسها متجها للأسفل قليلا، ما يعني أن وجهها كان سيستريح على كتفه. واحتضنت بذراعيها جسده.

المصدر: ديلي ميل