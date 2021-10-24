تسريب مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إطلاق هاتف غالاكسي جديد خليفة لهواتف Galaxy A52 و A52s التي صدرت في أغسطس الماضي.

وذكر موقع GSMArena أنه تم تسريب ألوان هاتف Galaxy A53 القادم من سامسونغ، حيث سيأتى الهاتف بـ 4 ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق الفاتح والبرتقالي.

وسيصدر هاتف Galaxy A53 شاشة بقياس 6.7 بوصة ، بودة عرض FullHD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوى الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 11.

المصدر: "صدى البلد".