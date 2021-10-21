إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة

منحت إيران جائزة مرموقة في دراسة العلوم والتكنولوجيا لفيزيائيين إيرانيين اثنين، مقيمين في الولايات المتحدة.

وجرى منح أستاذ الفيزياء بجامعة "هارفارد" الأمريكية کامران وفا "جائزة المصطفى" في "جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وقال وفا وهو إيراني أمريكي، إن "الجائزة تذكره بأنه لا حدود للعلم والتكنولوجيا اللذين هما ملك لكل البشر"، مشيرا إلى تبرعه بالجائزة لمؤسسة علمية إيرانية.

وحصل على الجائزة أيضا أستاذ "الكم" في جامعة "برينستون" الأمريكية، زاهد حسن المولود في بنغلاديش.

وفاز أيضا ثلاثة علماء آخرين هم اللبناني محمد الصائغ والمغربي يحيى تيعلاتي والباكستاني محمد إقبال تشودري.

وسيحصل كل من الفائزين الخمسة على مبلغ 500 ألف دولار، إذ تم اختيارهم بين أكثر من 500 مشارك.

ويعتبر الحفل الرابع لتوزيع الجائزة التي تمنح كل عامين منذ عام 2015، جزءا من هدف إيران لتصبح قوة علمية إقليمية.

المصدر: "أ ب"