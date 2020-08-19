إيران بصدد إطلاق 5 أقمار صناعية وحاسوب عملاق

أعلنت إيران عزمها على إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينقضي في 20 مارس 2021.

ونقلت وكالة "إرنا" مساء يوم الأربعاء عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي قوله "إن إيران من المقرر أن تطلق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء، بالتعاون مع وزارة الدفاع حتى نهاية العام الإيراني الجاري".

وأفاد الوزير بأن تدشين حاسوب إيراني عملاق على جدول الأعمال، مضيفا أن هذا الحاسوب يصنف بين 500 هي الأفضل في العالم، وأن استخدامه مهم جدا لمعالجة المعلومات في سياق تحقيق نتائج جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية في هذا المجال في إيران.

وقال إنه من المقرر أن يدخل الحاسوب الإيراني الخدمة، في فبراير المقبل.

وأكد أن بلاده تعمل على تفعيل شبكات الجيل الخامس في خمس مناطق بطهران، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتطوير اقتصاد رقمي يعتمد على الجيل الخامس من شبكات المحمول.

المصدر: وكالة "إرنا"